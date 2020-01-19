Protestolar yeniden alevlendi! İki ayrı patlamada yaralananlar oldu

Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar yeniden şiddetlenirken, ülkenin güney kentlerinde başlatılan protestolar Bağdat'ta da alevlendi.

Güney kentlerinde devlet kurumlarının mesai yapmasını engelleyen protestocular, Bağdat'ta ise Muhammed el-Kasım otobanını lastikler yakarak kapattı.

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27 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu 27 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler hastanelere kaldırıldı.

İKİ PATLAMA OLDU

Bağdat'ın kuzeyindeki el-Binuk ve el-Talibiye semtlerinde meydana gelen patlamalarda biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. İHA