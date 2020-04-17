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Putin: Corona virüsünü mutlaka yeneceğiz!

Rusya'daki corona virüsü salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Corona virüsü salgınını mutlaka yeneceğiz" ifadesini kullandı.

22:34 -
Haberler Dünya
Putin: Corona virüsünü mutlaka yeneceğiz!

Rusya Federasyonu’nun bölgelerinde sağlık kuruluşlarının inşası ve yeniden yapılandırılması konusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, “Rusya’nın bu salgını yeneceğinden emin olabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu zor zamanda ülkemiz genelinde sağlık sistemini daha güçlü, daha verimli ve erişilebilir kılarsak, bu zorlu sürece aşacağız ve bu zafer çok daha önemli olacak” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Putin, sağlık sistemindeki değişikliklerin Rusya vatandaşları tarafından hissedilmesi gerektiğini vurguladı. Putin, corona virüsü vaka gruplarının denetimlerin zamanında yapılmamasından kaynakladığına dikkat çekti.

Rus lider, “Vaka grupları, yeterli çalışmaların yapılmamasından, bazı şeylerin gözden kaçırılmasından, denetimlerin zamanında yapılmamasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

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