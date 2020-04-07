Putin imzaladı! Rusya’da coronaya karşı yeni önlemler…

Rusya'da corona virüsü ile mücadele edilirken yaklaşık 2 haftadır izole bir şekilde odasında çalışan ve toplantılarını telekonferans yoluyla yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki corona virüsü konusunda uzmanlarla toplantı yaptı.

Yine telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Putin ülke genelinde çalışan kişi sayılarının azaltılması gerektiğini söyleyerek yeni tedbirleri işaret etti.

Ülkede halkın sağlığı ve ekonomik durumun çok önemli olduğunu ifade eden Putin uzmanlardan sürekli olarak fikirler alarak ülkedeki corona virüsü yayılımına karşı bilgiler edindi.

Putin ayrıca uzmanlardan ülke genelindeki çalışma sürelerinin kısaltılması konusunda da fikir alırken konuşmasında ise corona virüsü salgınının en yüksek seviyede olduğu günlerin devam ettiğini henüz salgının azaltılamadığını söyledi.

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YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzmanlar ile yapılan toplantının ardından önemli bir kararnameye imza attı. Rusya hükümeti kontrolünde bazı kuruluşlar tarafından yardım kampanyası başlatılacak.

Corona virüsünden zarar gören aileler ve bireyler için kullanılacak olan yardımlar tek bir fonda toplanacak. Putin'in imzaladığı kararnameye göre çalışmalar en yakın zamanda başlatılacak ve bağış kampanyasına start verilecek.

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BORIS JOHNSON MESAJI

Putin yapılan toplantının ve imzaladığı kararnamenin ardından corona virüsüne yakalanan ve 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulduktan sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Putin mesajında, “Bu zor zamanda samimi desteğimi ifade etmek istiyorum. Enerjik haliniz, iyimser ve mizah anlayışınız ile hastalığı yeneceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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