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Putin kararını verdi! Corona aşısı olacak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in corona virüsü aşısı olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:04, 27/12/2020
Haberler Dünya
Putin kararını verdi! Corona aşısı olacak

Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi.

Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı. Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı. (İHA)

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