Putin, Rusya vatandaşlığına geçiş şartlarını hafifletti

TASS ajansının haberine göre, yeni yasa resmi olarak yayımlandıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

Mevcut yasalara göre, Rusya, vatandaşlık almak isteyen yabancılarda taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı arıyordu.

Yeni yasada başka hafifletici düzenlemeler de yapıldı. Bazı kişiler, Rusya'da 3 yıl yaşamış olma şartından muaf tutulacak. Buna göre, Rusya'da yaşamak koşuluyla, Rusya vatandaşı biriyle evli ve çocuk sahibi olan kişilerde ve Rusya vatandaşı olarak Rusya'da yaşamakta olan bir ebeveyne sahip kişilerde, bu şart aranmayacak.

Bunun yanı sıra, Rusya’da 3 yıl çalışma şartı, 1 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla Rusya’daki başlıca eğitim veya bilim programlarından mezun olmuş yabancılar için 1 yıla düşürülüyor.

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