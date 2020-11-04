Putin’den Dağlık Karabağ mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında göreve başladıktan sonra ülkede köklü değişikliklere imza atarak Sovyetler Birliği geleneklerini bir kenara bırakmış, 4 Kasım 2005 tarihinde bugünü “Ulusal Birlik Günü” ilan etmişti.

Putin Kremlin Sarayı’ndaki Ulusal Birlik Günü programının ardından açıklamalarda bulundu. Dünyadaki din tartışmalarına değinen Putin, “Geleneksel değerler ciddi dezenformasyonla karşı karşıya. Bazı radikaller bu konuyu her zaman kullanır. Dinler arası barış için vakıflar, medya ve sivil toplum kuruluşlarının hassasiyetlerine ihtiyaç vardır” dedi.

“ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ”

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan ateşkese rağmen saldırılara devam etmesiyle Güney Kafkasya'da gerilim hala sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bölgede yaşanan gerilime dair açıklamada bulundu.

Rusya olarak bölgede barışın sağlanması için çalıştıklarını söyleyen Putin, “Biz Ermenistan ve Azerbaycan ile sürekli temas halindeyiz. Umarım bölgede yaşayan insanlar için bölgedeki sorun barışçıl bir şekilde çözülür” ifadelerini kullandı. (İHA)

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