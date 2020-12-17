Putin’den dikkat çeken açıklama: Erdoğan sözünü tutar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısı için bugün kameralar karşısına geçti. Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl Putin corona virüsü nedeniyle gazetecilerle telekonferans yöntemiyle soru cevap yaptı.

Yıl boyunca Rusya’nın gündemine gelen gelişmelere dair pek çok soruya yanıt veren Putin, Türkiye’yle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

‘KARŞIT GÖRÜŞLERİMİZ VAR’



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz oluyor. Ancak o sözünü tutan biri” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın davranışlarının öngörülebilir olduğunu savunan Putin, “Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok önemli” dedi.

‘SIRA GELİNCE AŞI OLACAĞIM’



Corona süreci ve kendi ürettikleri Sputnik V aşısıyla ilgili de konuşan Putin, “Aşı hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Aşı yaptırmamak için bir sebep yok. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım. Uzmanlarımız halka uygulanmakta olan aşıların şu an için belli bir yaş aralığındaki vatandaşlar için olduklarını söylüyor. Benim yaşımda olanların sırası henüz gelmedi” diye konuştu.

‘ADAYLIK İÇİN HENÜZ ERKEN’



Sağlık durumuyla ilgili sık sık spekülasyonlar yapılan ve görevi bırakacağı iddiaları ortaya atılan Putin 2024’teki adaylık sürecine de değindi. Tekrar aday olup olmayacağı sorulan Putin, buna karar vermediğini ancak henüz konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

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