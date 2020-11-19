Putin’den endişe yaratan görüntü: Konferansta öksürük krizine girdi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok yara alan ülkelerin başında gelen Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öksürük krizine girdiği görüntüler panik yarattı.

Rusya’da alınan tüm önlemlere rağmen virüs tüm hızıyla yayılırken, 68 yaşındaki Putin salgının neden olduğu ‘finansal sorunlar’ hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.

Defalarca boğazını temizleyen Putin’in mücadelesi uzun süre devam etti. Görüntülerin endişe yaratması üzerine Kremlin’den bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, “Başkan Putin’in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Corona virüsüne yakalanmadı” denildi.

REKORLAR KIRILMAYA DEVAM EDİYOR

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede aynı gün içinde hem kritik bir sınır aşıldı hem de yeni bir rekor kırıldı.

2 MİLYONU GEÇEN BEŞİNCİ ÜLKE

Son 24 saatte 463 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı böylelikle 33 bin 850’ye yükseldi.

Dünden bu yana 23 bin 610 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, Rusya 2 milyon vaka sınırını geçen beşinci ülke oldu. Rusya'da salgın başından bu yana teşhis koyulan kişi sayısı 2 milyon 15 bin 608 olarak açıklandı.