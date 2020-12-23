Putin’den eski devlet başkanlarına kıyak

Dört dönem ülkeyi yöneten 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tartışma yaratan bir yasa tasarısına imza attı… Putin, dün imzaladığı yasa tasarısı ile eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlığın kapsamının genişletilmesine ve Kremlin’de görev sürelerinin sona ermesinin ardından ömür boyu parlamentoda senatör olmasına imkan sağladı.

2024’te görev süresi sona erecek Putin, bu yıl farklı reformlara imza atmıştı. Görev süresinin uzatılması da dahil olmak üzere birçok değişikliğe yeşil ışık yakan Putin’in dün imzaladığı tasarı ile eski devlet liderlerinin dokunulmazlık kapsamı genişletildi. Bundan böyle eski devlet başkanları gözaltına alınamayacak, aranamayacak, sorgulanamayacak ve yargılanamayacak.