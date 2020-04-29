Putin’den itiraf gibi corona açıklaması: Üretiyoruz ama yetmiyor

Corona virüsünün bu ay başından itibaren etkisini artırdığı ve vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı. Salgın sürecindeki son gelişmelerle ilgili konuşan Putin çarpıcı ifadeler kullandı.

HER TÜRLÜ MALZEME EKSİK



Putin, corona virüsüyle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu malzemeye sahip olmadığını söyledi. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Putin, “Önceki zamanlarla kıyaslandığında çok daha fazla üretiyoruz ama hala yetmiyor. Üretimdeki, ithalattaki artışa rağmen her türlü malzeme eksik” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 100 BİN KIYAFET



Putin, Rusya’nın şu anda günde 100 bin koruyucu kıyafet ürettiğini, mart ayında bu sayının sadece 3 bin olduğunu söyledi. Aynı şekilde maske üretiminin de nisan ayında on kat artırılarak günde 8.5 milyona çıkarıldığını kaydetti.

Salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını vurgulayan Putin, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

Resmi rakamlara göre 93 bin corona virüsü vakası tespit edilen Rusya’da 867 kişi hayatını kaybetti.

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