Putin’in kaldığı rezidansa coronaya karşı özel tünel kurulmuş!

Kremlin'de görevli basın mensuplarının Sputnik'e aktardığı bilgiye göre, Putin'in kullandığı Moskova’daki Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda Covid-19 salgınından korunmak için özel bir tünel kuruldu.

Yerli bir şirket tarafından üretilen tünelin dezenfektasyon amacıyla kurulduğu, içinden geçen herkesin, giysileri ve vücudun açıktaki kısımları dezenfektan sıvısı ile kaplayan ‘inceltilerek püskürtülmüş su buharının' içinde kaldığı belirtildi.

Geçen nisanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri ile görüşen herkesin Covid-19 testinden geçtiğini, Putin'in yüz yüze görüşmeleri tamamen iptal etmediğini, fakat sayısını asgariye düşürdüğünü, tüm görüşmelerin sosyal mesafe korunarak gerçekleştiğini açıklamıştı.