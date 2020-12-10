Putin’in ‘Kıyamet Günü Uçağı’ soyuldu

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağının hırsızlar tarafından soyulmasını konuşuyor. Başkent Moskova’nın güneyinde yer alan Taganrog şehrindeki hava üssünde bakımda olan Ilyushin-80 tipi ‘Kıyamet Günü uçağı’na kargo bölümünden girildi.

TELSİZ EKİPMANLARI GİTTİ



Rus medyasına yansıyan haberlere göre, hırsızlar uçağın içinden en az 100 bin liralık ekipman çaldı. Yetkililer çalınan ekipmanların içeriğini paylaşmasa da, haberlere göre hırsızlar uçağın telsiz ekipmanlarını hedef aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın içinde ayak ve parmak izleri bulunması üzerine incelemeye gönderildiği öğrenildi.

FİLODA 4 TANE VAR



Rus Hava Kuvvetleri’nde Ilyushin-80 tipi uçaklardan dört adet bulunuyor. Olası bir nükleer saldırıda başta Putin olmak üzere üst düzey görevlileri koruması planlanan uçaklar, havada yakıt ikmaliyle günlerce kesintisiz uçabiliyor.

Uçakta kokpit dışında neredeyse cam yok. Bunun sebebi ise atom patlamalarında yolcuların kör olmasını engellemek. Özel bir anten ve iletişim ağına sahip uçak, bir komuta merkezi gibi Rus nükleer denizaltı filosuyla haberleşebiliyor.

İlginizi Çekebilir Putin'den damadına düğün hediyesi: Milyonlarca dolarlık hisseyi 100 dolara almış

İlginizi Çekebilir Putin'in bir çocuğu daha ortaya çıktı: Yasak aşkından kızı olmuş