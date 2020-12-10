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Putin’in ‘Kıyamet Günü Uçağı’ soyuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Günü uçağı' soyuldu. Başkanı olası bir nükleer saldırıdan koruması beklenen uçak bakımda olduğu hava üssünde hırsızların hedefi oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:10, 10/12/2020
Haberler Dünya
Putin’in ‘Kıyamet Günü Uçağı’ soyuldu

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağının hırsızlar tarafından soyulmasını konuşuyor. Başkent Moskova’nın güneyinde yer alan Taganrog şehrindeki hava üssünde bakımda olan Ilyushin-80 tipi ‘Kıyamet Günü uçağı’na kargo bölümünden girildi.

TELSİZ EKİPMANLARI GİTTİ

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, hırsızlar uçağın içinden en az 100 bin liralık ekipman çaldı. Yetkililer çalınan ekipmanların içeriğini paylaşmasa da, haberlere göre hırsızlar uçağın telsiz ekipmanlarını hedef aldı.

Vladimir Putin.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın içinde ayak ve parmak izleri bulunması üzerine incelemeye gönderildiği öğrenildi.

FİLODA 4 TANE VAR

Rus Hava Kuvvetleri’nde Ilyushin-80 tipi uçaklardan dört adet bulunuyor. Olası bir nükleer saldırıda başta Putin olmak üzere üst düzey görevlileri koruması planlanan uçaklar, havada yakıt ikmaliyle günlerce kesintisiz uçabiliyor.

Mig-29 uçaklarının eşlik ettiği bir Ilyushin 80.

Uçakta kokpit dışında neredeyse cam yok. Bunun sebebi ise atom patlamalarında yolcuların kör olmasını engellemek. Özel bir anten ve iletişim ağına sahip uçak, bir komuta merkezi gibi Rus nükleer denizaltı filosuyla haberleşebiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:56,
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