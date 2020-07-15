Putin’in şefine ABD tarafından yaptırım uygulandı!

Putin’in önemli yemeklerine ev sahipliği yaptığı için “Putin’in Şefi” olarak bilinen Prigozhin’e ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulandığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sudan, Hong Kong ve Tayland’daki bazı kişiler de yaptırım listesine alındı.

Yevgeny Viktorovich Prigozhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkileri olan bir Rus iş adamı. Prigozhin, Vladimir Putin’in yabancı misafirleriyle yediği akşam yemeklerinde en çok tercih ettiği restoranların sahibi olması nedeniyle “Putin’in şefi” olarak anılıyor.