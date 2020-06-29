Putin’in yakından takip ettiği referandumda flaş gelişme

Devlet kamuoyu anket kurumu VTsIOM, göre şimdiye kadar sandığa gidenlerin %76’sının bu değişikliği destekler yönde oy kullandığını söylediğini açıkladı.

Anayasa referandumu 25 Haziran’da başladı ve koronavirüs salgını nedeniyle yedi güne yayılmıştı.

Oy kullananlar arasında yapılan anketin sonuçlarını açıklayan VTsIOM, ankete katılanların %23.6’sının anayasa değişikliği aleyhine oy kullanıldığını açıkladı. Kurum bu ankete Rusya’nın 25 bölgesindeki 800 farklı sandıktan 163,124 kişinin katıldığını ifade etti.

Bu sonuçlar VTsIOM’un daha önceki anketleri ile aşağı yukarı tutarlı durumda. Muhalefet anayasa referandumunun göstermelik olduğunu ve sonuçların hileli olduğundan endişe duyduklarını söylüyor.