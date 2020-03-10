Putin’in yeniden aday olabilmesini sağlayan değişiklik kabul edildi

Rus lider görev süresinin uzatılabilmesini sağlayacak değişikliği Rusya’daki Duma Meclisi’ne sunmuştu. Rusya’nın değişiklikten önceki anayasasına göre Putin’in görev süresi 2024 yılında sona erecekti.

Yapılan oylamada Putin’in görev süresini 2036 yılına kadar uzatabilmesini sağlayan anayasa değişikliği kabul edilmiş oldu. Halkın da oylamasına açılacak değişikliğin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Putin anayasa değişikliği ile ilgili, “Yapılan değişiklikle görevdeki başkan dahil olmak üzere herkes için var olan bu kısıtlama kaldırıldı” dedi.

2000 YILINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Vladimir Putin, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

Rusya’da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012’de başbakanlık görevini üstlendi.

2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018’de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76’sını alarak daha güçlü bir şekilde başa geldi.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin’in görev süresi 2024’te sona eriyor.