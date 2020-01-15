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Ramazan Kadirov görevini geçici bir süre bıraktığını açıkladı!

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, geçici iş göremezlik nedeniyle Çeçenistan Başkanlığı görevini bir süreliğine bıraktığını açıkladı.

21:31 -
Haberler Dünya
Ramazan Kadirov görevini geçici bir süre bıraktığını açıkladı!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un Çeçenistan Başkanlığı ve Hükümeti'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Çeçenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesi uyarınca, iş göremezlik dönemim boyunca Çeçenistan Başbakanı Müslim Huçiyev'i 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çeçenistan Cumhuriyeti Başkan Vekili olarak tayin ediyorum” ifadeleri yer aldı.

MEDVEDEV’E TEŞEKKÜR ETTİ

Sputnik’te yer alan habere göre Kadirov, ayrıca hükümetinin istifasını açıklayan Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e Çeçenistan'ın sosyo-ekonomik sorunlarının çözümündeki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kadirov, Telgraf kanalından yayınladığı mesajında “Bugün Rusya Hükümeti istifa etti. Sosyo-ekonomik kalkınmanın karmaşık sorunlarının çözümünde bana ve Çeçen Cumhuriyetine sağlanan sürekli yardım ve destek için Dmitriy Anatoliyeviç (Medvedev) ve Rus hükümetine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 21:32 15.01.2020
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