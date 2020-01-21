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Rejim güçleri Halep’in batısında yerleşim alanlarını vurdu: 9 ölü

Suriye’de rejime ait savaş uçakları tarafından akşam saatlerinde Halep ilinin batısına yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

21:49 -
Haberler Dünya
Rejim güçleri Halep’in batısında yerleşim alanlarını vurdu: 9 ölü

Gün içerisine Halep'in batı kırsalına yönelik saldırılarına devam eden Esed rejimine ait savaş uçakları, akşam saatlerinde de yerleşim alanlarını vurdu.

İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, sosyal medya hesabından olay yerinden fotoğraflar paylaştı.

Saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye çalışan ekipler, aynı zamanda enkaz altında kalanları kurtarmaya da çalışıyor.

Saldırı bölgesinde ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. DHA

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