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Rejime ait savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu!

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

18:24 -
Haberler Dünya

Suriye’de rejime ait savaş uçakları İdlib’e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı. Suriye’nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi. (İHA)

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Son güncelleme: 18:38 25.02.2020
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