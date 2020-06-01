Remdesivir ile ilgili kritik araştırma: Hafif hastaları iyileştiriyor

Corona virüsüne karşı birçok şirket ilaç geliştirirken, salgınla mücadelede adı en çok telaffuz edilen ilaç olan Remdesivir ile ilgili bir araştırma kamuoyu ile paylaşıldı. Gilead Sciences Inc. tarafından hazırlanan araştırmada Remdesivir’in durumıu hafif olan hastaları iyileştirdiği ortaya çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından acil durumlarda kullanımına onay verilen ilacın durumu hafif olan hastalarda 5-10 günlük bir tedavi sürecinde işe yaradığı açıklandı. Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, araştırmanın detayları da paylaşıldı. Araştırmada bu ilacı kullanan hastaların sağlık durumlarının bu hastayı kullanmayanlara göre daha çabuk iyileştiği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre bu ilacı kullanaların hastanede kalma süresi yüzde 31 daha da kısalıyor. Araştırmada bu ilacı kullanan hastalar, kullanmayanlara göre ortalama olarak dört gün daha erken taburcu oluyor.