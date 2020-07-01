Reuters’a konuşan kaynaklar: İki hafta içinde Türk iş insanları Libya’ya gidecek

Türkiye’den bakanların bulunduğu bir heyet iki hafta önce, Sirte kenti civarında çatışmaların devam ettiği esnada Libya’yı ziyaret etti. Reuters’a bilgi veren bir Türk yetkili ve imalat sektöründen bir kaynak, iki hafta içinde bir iş heyetinin ülkeyi ziyaret edeceğini belirtti. Türk yetkili, “Siyasetten de heyete katılım olabilir” dedi.



BİR PLAN HAZIRLANACAK

Kaynakların verdiği bilgiye göre, ziyarette Libya’nın yeniden inşası, altyapsının yenilenmesi ve enerji gereksinimlerinin karşılanması konusunda bir plan hazırlanacak.

Türkiye geçen yıl GNA ile anlaşma imzalamadan önce de Libya’da yaklaşık 16 milyar dolar değerinde projeleri yarım kalan Türk müteahhitler alacaklarını tahsil etmek için Libyalı yetkililerle bir protokol hazırlamış, ancak nihai imza atılmamıştı. Yetkili “Geçmiş dönemden gelen alacakların tahsili biraz zaman alabilir” dedi.

Yetkili ayrıca kamu bankalarının Libya’nın bankacılık sistemini ve bankacılık düzenleme kurumunu ayağa kaldırmak için destek vereceğini ve Libya’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin tahsilatı için bir kanal kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Önümüzdeki dönemde somut bazı adımlar atılabilir” diye konuştu.

