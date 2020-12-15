Reuters’tan Türkiye analizi: İstanbul’da ölümler iki katına çıktı

İngiliz haber ajansı Reuters dünyayı evlere kapatan corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri haline gelen Türkiye ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Son dönemde vaka ve ölüm sayısındaki artış ile birlikte toplam vaka sayısı sıralamasında dünyanın 7’nci ülkesi olan Türkiye’de günlük corona virüsü vakalarının küresel ölçekte yüksek olduğuna dikkat çeken Reuters, Ankara’nın tamamen kapanma çağrılarına yanıt vermediğini yazdı.

Ajans, “Sağlık kurum ve kuruluşlarından, muhalefet partilerinden ve İstanbul Belediye Başkanı’ndan gelen ve giderek artan kapanma çağrısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirirken yeni yılda da 5 günlük sokağa çıkma yasağı açıkladı. Hükümet bu yasakların salgının yayılma hızını yavaşlattığını söylerken, günlük vakalar zirveyi gören 30.000’in birkaç bin altında seyrediyor” yorumunu yaptı.

GÜNDE 400’DEN FAZLA ÖLÜM

Reuters haber ajansı İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile de konuştu. Koç, “Planlamalar ölüm oranlarına göre değişiyor zira Kasım ayında günde 400’den fazla insan öldü bu sayı önceki yılların neredeyse iki katı” dedi.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, “Birçok insan hükümete güvenmiyor ve bu güven kaybı dolayısıyla aşı olmak istemiyorlar. Aşı yeterli değil. Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek. Daha sonra aşı etkili olur. Hafta içi iş yerleri açıkken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması yeterli değil” ifadesini kullandı.

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