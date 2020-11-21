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Roketle saldırılan Erbil Havalimanı’nı Hollanda askeri koruyacak

Hollanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlamak için asker göndereceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:46, 21/11/2020
Haberler Dünya
Roketle saldırılan Erbil Havalimanı’nı Hollanda askeri koruyacak

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kente 100-150 civarında asker gönderileceği açıklandı.

IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin eğitimi tamamladıktan sonra terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca askeri danışmanlıkla sınırlı olacağı belirtilirken, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Hollanda tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Erbil Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz Eylül ayında roketli saldırıya maruz kalmıştı.

asker Hollanda Irak IŞİD Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:15:45,
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