Roketle saldırılan Erbil Havalimanı’nı Hollanda askeri koruyacak

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kente 100-150 civarında asker gönderileceği açıklandı.
IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin eğitimi tamamladıktan sonra terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca askeri danışmanlıkla sınırlı olacağı belirtilirken, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Hollanda tarafından sağlanacağı vurgulandı.
Erbil Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz Eylül ayında roketli saldırıya maruz kalmıştı.