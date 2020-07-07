Roma’da corona yüzünden düğünleri ertelenen gelinler ayaklandı

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya’ydı. Salgının Avrupa’daki merkez üssü olarak gösterilen İtalya’da haftalarca süren karantina önlemleri uygulanmıştı.

Normalleşme adımları kapsamında kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılsa da, spor ve sanat etkinlikleri de dahil olmak üzere büyük çaplı organizasyonlar salgından ciddi şekilde etkilendi.

Bunlar arasında geniş katılım gerektiren düğünler de başı çekiyor. İtalya’da bir düğün organizatörleri birliği başkent Roma’da sıra dışı bir eyleme imza attı.

Corona virüsü nedeniyle düğünleri ertelenen gelin adayları, gelinliklerini giyerek şehrin sembollerinden Trevi Çeşmesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankartlarla sloganlar atan gelin adayları, hükümetin kararlarını eleştirdi.

Protestocular arasındaki isimlerden Francesca Del Vechio, normal şartlarda eylül ayında evleneceğini ancak kısıtlamalar nedeniyle düğünün gelecek yıla ertelendiğini söyledi.