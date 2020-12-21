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Romanya İngiltere ile uçuşları askıya aldı

Romanya, Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:29, 21/12/2020
Haberler Dünya
Romanya İngiltere ile uçuşları askıya aldı

Avrupa'da birçok ülke corona virüsünün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları askıya almaya devam ediyor.

Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'nın ardından Romanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu. Romanya Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin yüksek epidemiyolojik risk arz eden ve Romanya'ya seyahat eden yolcuların karantinaya alınması zorunlu ülkeler arasına ekleme kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ve Kuveyt'te İngiltere ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

Almanya Avrupa Belçika Corona Fransa Hollanda İngiltere İsrail İtalya Kuveyt Romanya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:07:17,