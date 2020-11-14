Romanya’da corona hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı

Romanya'nın kuzeyinde yer alan Piatra Neamt kentinde corona virüsü hastalarının bulunduğu hastanenin yoğun bakım bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun bakımda bulunan 10 hasta hayatını kaybederken, 1'i doktor 7 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yerel Acil Durumlar Müfettişliği Sözcüsü Irina Popa yaptığı açıklamada yangının Piatra Neamt kentindeki devlet hastanesinde COVID-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım koğuşunda çıktığını aktardı.

“BÜYÜK İHTİMALLE KISA DEVREDEN KAYNAKLANDI”

Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru yerel basına verdiği demeçte ise yangının ‘büyük ihtimalle bir kısa devreden kaynaklandığını’ ifade ederek hastaların yakın şehirlerdeki diğer hastanelere gönderildiğini açıkladı. İHA