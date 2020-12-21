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Royal Mail Türkiye’ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı

İngiltere posta servisi Royal Mail, yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle birçok ülkenin İngiltere'ye uçuşları ve mal akışını durdurması üzerine Avrupa, Kanada ve Türkiye'ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı.

Güncellenme: 19:36, 21/12/2020
Haberler Dünya
Royal Mail Türkiye’ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere posta servisi Royal Mail, yeni corona mutasyonuyla ilgili endişeler nedeniyle birçok ülkenin İngiltere’ye uçuşları ve mal akışını durdurması üzerine Avrupa, Kanada ve Türkiye’ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı.

Şirketin internet sayfasında yapılan açıklamada, uçuş yasaklarının ve Fransa’ya denizden geçişlerin yapıldığı Dover limanının kapatılmasının uluslararası posta hizmetlerinin ‘büyük ölçüde aksamasına’ neden olduğu belirtilerek müşterilerinden hizmetlerin askıya alındığı ülkelere mektup ve paket göndermemeleri istendi.

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