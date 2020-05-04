Ruhani’den ABD’ye corona yanıtı: Tehdit oluşturuyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bağlantısızlar Hareketi İrtibat Grubu üyesi ülke liderleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, yaptığı açıklamada ülkesinin corona virüsü ile mücadelede başarılı olduğunu ve virüsün İran'da düşüşe geçtiğini aktarırken, uluslararası standartların üzerinde bir mücadele gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ABD'nin uluslararası iş birliği önünde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, Dünya Sağlık Örgütünün hedef alınmasını eleştirerek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün zayıflaması corona virüsü salgınına karşı küresel ortak mücadelenin zayıflaması anlamına geliyor. Çok zamansız ve haksız bir adım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran karşıtı politika ve saldırılarına da değinerek, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'a tıbbi malzeme getirilemediğini ifade etti. Ruhani, küresel ölçekte corona virüsü salgını ile mücadeleye hazır olduklarını duyururken, “Corona virüsü ile mücadelede her türlü yardım ve iş birliğine hazırız” dedi. (İHA)

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