Rumlar Türk tarafına yürüdü…

Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki Yunan bayrakları ile “Kıbrıs Yunandır” sloganı atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdü. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafındaki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerindeki meşaleleri atıp olay çıkardı.
Bölgede polis ve askerin geniş güvenlik önlemi almasıyla olaylar büyümeden durdurulurken yaşananların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı. Kıbrıslı Türkler ellerinde Türk bayraklarıyla Derinya kapısına doğru yürüyüşe geçti.
Polisin uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı. KKTC güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İHA