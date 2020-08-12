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Rus aşısında flaş gelişme! Brezilya ile anlaşma sağlandı

Brezilya'nın Parana Eyaleti, Rusya'nın onayladığı Covid-19 aşısının üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
22:00 -
Haberler Dünya
Rus aşısında flaş gelişme! Brezilya ile anlaşma sağlandı

Dünyada corona virüsünden en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki Brezilya, Rus lider Putin’in duyurusunu yaptığı aşı için üretim anlaşması yapıldığını açıkladı.

Ülkenin güneyinde yer alan ve yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Parana Eyaleti, Rusya’nın onayladığı aşının üretimi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Brezilya’da günlük ortalama 50 bin yeni vaka ve 600’den fazla can kaybı yaşanıyor.

Yaşanan sağlık sistemi sorunları can kaybının giderek artmasına neden oluyor. Şu ana kadar Brezilya’da 103 binden fazla ölüm yaşandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 3 milyonun üzerinde.

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Brezilya Corona Moskova Ölüm Putin Rusya Sağlık
Son güncelleme: 22:16 12.08.2020
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