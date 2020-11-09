Rus asker hava üssünde dehşet saçtı: 3 ölü

Rusya’da Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde cinnet getirdiği iddia edilen Anton Makarov isimli subayın balta ve tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Voronezh Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan resmi açıklamaya göre, saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Ordu ve polisin dehşet saçan subayı yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi. Diğer yandan saldırıda vurulan diğer askerin ise hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

‘BUNALIMDA OLABİLİR’

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, askeri yetkililer saldırganın bunalıma girmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ölen askerlerin Binbaşı Sergei Yermolayev, Onbaşı Sergei Kazhokin ve Er Ninail Aktiliyev olduğu belirtildi. (DHA)