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Rus doktordan ‘daha ölümcül salgın’ uyarısı!

Rusya’da corona virüsü pandemisi izleme merkezinin sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, dünyanın ileride şu anki yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından daha ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalacağını söyledi.

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Haberler Dünya
Rus doktordan ‘daha ölümcül salgın’ uyarısı!

“Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz” ifadelerini kullanan Myasnikov, coronayla ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

Rus doktor ayrıca şu anda corona virüsünü kapma olasılığının en yüksek olduğu en tehlikeli yerin hastaneler olduğunu ifade etti.

‘AŞAĞI HAREKET MAYIS SONLARINA DOĞRU BAŞLAR’

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, ülkelerin bulaşma vakalarında ortalama 2-3 ayda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Myasnikov, “Bizde ise vakalar benim öngördüğüm gibi değil, neredeyse 1 ay geç başladı. Şimdiki durum, mayısta platoya ulaşacağımızı, mayıs sonlarına doğru ise aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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