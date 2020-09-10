Rus hackerlar Joe Biden’ı hedef aldı

Reuters haber ajansı, Rus hackerların ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olan Joe Biden’ı hedef aldığını yazdı.

Ajansın özel haberinde üç kaynağın verdiği bilgiye göre hackerlar SKDKnickerbocker (SKDK) adlı iletişim şirketinin personelini hedef aldıkları kaydedildi.

“AĞA SIZMA YAŞANMADI”

SKDK’nin başkan adayı Joe Biden’ın yanı sıra diğer önemli Demokrat Partili kişilere de danışmanlık sağladığı kaydedilirken bu girişimlere karşı aldığı önlemleri bilen bir kaynak, hackerların saldırılarında başarısız olduğunu ve şirketin ağına ulaşamadıklarını belirtti. İsmini açıklamayan kaynak, “İyi korunuyorlar bu yüzden herhangi bir sızma yaşanmadı” dedi.

SKDK Başkan Yardımcısı Hilary Rosen konuya ilişkin açıklama yapmadı. ABD’de istihbarat kurumları yabancı güçlerin Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkilemek için çeşitli girişimlerde bulunabileceği şeklinde uyarılarda bulunmuşlardı.

