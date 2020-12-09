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Rus paralı askerden itiraf: Türkiye yüzünden kaybettik

Rus paralı asker şirketi Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin, çarpıcı itiraflarda bulundu. Libya'da Hafter saflarında yer alan Gabidullin, Türkiye'yi dikkate almadıkları için savaşı kaybettiklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:25, 09/12/2020
Haberler Dünya
Rus paralı askerden itiraf: Türkiye yüzünden kaybettik

Libya’nın doğusunda gayrimeşru silahlı güçlerin lideri, Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker şirketi Wagner’in eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya’daki savaşı kaybettiklerini itiraf etti.

Gabidullin, “Wagner unsurlarının birçoğu Libya’da maruz kaldığı hayal kırıklığı nedeniyle liderlerine olan güveni yitirdiler. Komutanlar Libya’daki gelişmeleri gerektiği gibi incelemedi ve Türkiye’nin müdahalesini de dikkate almadı. Bu nedenle kaybettik” dedi.

‘İLK DEFA ÇATIŞMA GÖRDÜLER’

Gabidullin, Wagner’in Suriye ve Libya operasyonlarına ilişkin detaylar da verirken, “Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Wagner’in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya’da ağır kayıplar vermemizin başlıca nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye’nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı” diye konuştu.

‘ÖDÜLLER VADETTİLER’

DHA’nın aktardığına göre ele geçirilen petrol sahaları karşılığında Wagner çalışanlarına “ödüller” vadedildiğini dile getiren Gabidullin, “Sonunda askerler komutanlarına güvenmeyi bıraktı. 2018’den bu yana komutanlardan bazıları birime tahsis edilen primlerin yarısını almaya ve geriye kalanı savaşçılara dağıtmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

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asker çatışma Libya Suriye Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:15,
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