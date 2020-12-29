Rus yetkililer sonunda itiraf etti: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgında şimdiye dek açıklanan rakamlara göre 1.7 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 81 milyonu aşkın kişiye de virüs bulaştı.

Ancak pek çok ülke rakamları günlük olarak kamuoyuyla paylaşsa da akıllardaki soru işaretlerini tam olarak gideremiyor. Gerçek rakamların gizlendiğine dair en büyük endişelerin olduğu Rusya’da da durum farklı değil.

İngiliz Guardian gazetesi bu endişelerin haklı çıktığını gündeme getirdi. Buna göre salgın başından bu yana 55 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklanan ülkede, gerçek ölü sayısı 3 katından daha fazla. Acı itirafı önce Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), sonra da Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova yaptı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELİYOR



Rosstat, geçtiğimiz yılla kıyaslandığında, bu yıl Ocak-Kasım ayları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 229 bin 700 daha fazla olduğunu duyurdu.

Bu verileri yorumlayan Golikova ise, “Bu periyot içerisinde hayatını kaybedenlerin yüzde 81’inin ölüm sebebi Covid-19” dedi. Golikova’nın hesabına göre söz konusu dönemde 186 binden fazla insan corona nedeniyle can vermiş.

Rosstat’ın açıkladığı son veriler ışığında Rusya corona virüsü nedeniyle en çok can kaybı veren üçüncü ülke konumuna ulaşıyor. Rusya’nın önünde sadece 333 bin ile ABD ve 191 bin ile Brezilya yer alıyor.