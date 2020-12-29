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Rus yetkililer sonunda itiraf etti: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

Corona virüsünde en ağır kayıpları veren ülkelerden Rusya'da gerçek rakamlar ortaya çıktı. Federal Devlet İstatistik Servisi ölü sayısının 55 bin değil, 186 binden fazla olduğunu duyururken, Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova da bunu doğruladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 29/12/2020
Haberler Dünya
Rus yetkililer sonunda itiraf etti: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgında şimdiye dek açıklanan rakamlara göre 1.7 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 81 milyonu aşkın kişiye de virüs bulaştı.

Ancak pek çok ülke rakamları günlük olarak kamuoyuyla paylaşsa da akıllardaki soru işaretlerini tam olarak gideremiyor. Gerçek rakamların gizlendiğine dair en büyük endişelerin olduğu Rusya’da da durum farklı değil.

İngiliz Guardian gazetesi bu endişelerin haklı çıktığını gündeme getirdi. Buna göre salgın başından bu yana 55 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklanan ülkede, gerçek ölü sayısı 3 katından daha fazla. Acı itirafı önce Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), sonra da Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova yaptı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELİYOR

Rosstat, geçtiğimiz yılla kıyaslandığında, bu yıl Ocak-Kasım ayları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 229 bin 700 daha fazla olduğunu duyurdu.

Tatiana Golikova.

Bu verileri yorumlayan Golikova ise, “Bu periyot içerisinde hayatını kaybedenlerin yüzde 81’inin ölüm sebebi Covid-19” dedi. Golikova’nın hesabına göre söz konusu dönemde 186 binden fazla insan corona nedeniyle can vermiş.

Rosstat’ın açıkladığı son veriler ışığında Rusya corona virüsü nedeniyle en çok can kaybı veren üçüncü ülke konumuna ulaşıyor. Rusya’nın önünde sadece 333 bin ile ABD ve 191 bin ile Brezilya yer alıyor.

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