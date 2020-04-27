Rusların Putin’e olan güveni sarsıldı

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VTsİOM), Aralık 2019-Mart-2020 tarihlerini kapsayan araştırmada Rusya halkına politikacılar hakkındaki görüşlerini sordu.

Merkez, politikacılara yönelik güven seviyesi araştırmalarında 13 yıldır açık soru yöntemini kullandığını belirtti. Bu yönteme göre, katılımcılardan “Politikacılardan hangisine güveniyorsunuz?” sorusuna karşılık bir isim söylemeleri isteniyordu. Geçen yılın Mayıs ayında bu yöntemle yapılan araştırmada, Putin'e güven seviyesi %30,5 gerilemişti.

Bu yıl yapılan araştırmalarda kapalı soru yöntemini tercih eden merkez, “Putin'e güveniyor musunuz?” sorusunu insanlara yöneltti.

Mart ayındaki ankette, katılımcıların %28,3'ü bu soruya cevap verdi. Bu oran, tüm zamanların en düşük seviyesi olarak belirtildi.

Ocak-Mart 2020 aralığını kapsayan araştırmaya göre, Putin'e olan güven Ocak'ta %73 bir seviyeyle zirve yaparken, Mart ayında gerileyerek %67'ye düştü.