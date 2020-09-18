Rüşvet skandalına karışmıştı… Ünlü oyuncu Lori Loughlin’in cezasında kritik gelişme

ABD’yi sarsan üniversiteye giriş rüşvet skandalı kahramanlarından ünlü oyuncu Lori Loughlin, 2 aylık hapis cezasını evine yakın bir cezaevinde çekmek için başvuruda bulunmuştu. Mahkeme 56 yaşındaki ünlü oyuncunun bu talebini kabul etti.

Elliyi aşkın tanınmış ailenin karıştığı sahte belgelerle çocuklarının prestijli üniversitelere yerleşmelerini sağlayan skandalda mahkum olan Loughlin, ayrıca iki yıl denetimli tahliye, 100 saat toplum hizmeti ve 150 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Loughlin’in moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli ise beş ay hapis, 250 bin dolar para cezasına mahkum olmuştu.

California, Victorville’deki bir federal ıslah kurumunda cezasını çekecek oyuncunun kalacağı yerde 300 mahkum daha bulunuyor.