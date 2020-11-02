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Rusya Büyükelçiliği: 11 Rus vatandaşı Türkiye’de yaşamını yitirdi

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşesi Irina Kasimova, dün TASS Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Türkiye'de corona virüsü sonucu 11 Rus vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmail AKIN
Güncellenme: 12:08, 02/11/2020
Haberler Dünya
Rusya Büyükelçiliği: 11 Rus vatandaşı Türkiye’de yaşamını yitirdi

Rusya Büyükelçiliği, Rusya ile Türkiye arasında tarifeli ve charter uçuşlara izin verilmesinden bu yana Türkiye’de kaç Rus turistin corona virüsünden dolayı öldüğü açıkladı.

Dün Rusya’nın Tass Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşesi Irina Kasimova, 30 Ekim itibariyle Türkiye’de 11 Rus turistin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam 326 Rus turistin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Rusya Büyükelçisi Yerkhov, Eylül ayında 12 Rus vatandaşına Türkiye’de corona virüsü bulaştığını söylemişti.

Eylül ayı başında Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Alexei Yerkhov, Rusya-24 TV kanalına verdiği röportajda 12 Rus vatandaşına corona virüsü bulaştığını duyurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre 2020’nin ilk dokuz ayında 1 milyon 421 bin 428 kişi Rusya Federasyonu’ndan olmak üzere yurt dışından 11 milyon 910 bin 338 turist ziyaret etti.

Corona Eylül ayı Haber Kültür ve Turizm Bakanlığı Rusya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:51,
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