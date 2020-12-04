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Rusya corona virüsü verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, corona virüsü salgınıyla ilgili ölü sayılarının gizlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Güncellenme: 20:17, 04/12/2020
Haberler Dünya
Rusya corona virüsü verilerini gizledikleri iddiasını yalanladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, salgınla ilgili can kaybı sayısının gizlendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın salgına yönelik ölü sayılarını gizlemediğini söyleyen Golikova, şu ifadeleri kullandı:

* Hem geçtiğimiz bahar mevsiminde hem de şimdiki dönemde bazı saygın medya kuruluşları Rusya'nın gerçek ölüm oranlarını gizlediğini ve rakamların güvenilmez olduğunu savunuyor.

* Gerçek verilerin aksine başka veriler sunularak gerçek veriler manipüle ediliyor.

* Bir kez daha belirtmek isterim ki hem Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verileri hem de Korona Virüs ile Mücadele Merkezinin açıkladığı verilerin güvenilir olduğunu ifade etmek istiyorum. İHA

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