Rusya, Corona virüsünü 15 dakikada tespit eden cihaz geliştirdi

Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rus Biyotıp Birliği şirketinin Başkanı Andrey Tronin, Covid-19 virüsüne yönelik bir test geliştirdiklerini söyledi.

Tronin, geliştirilen yöntemle hastanın burun veya boğazından sıvı alındığını, İzotermal polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen prensiple çalışan cihaza aktarıldığını ve cihazın sıvıda virüsün bulunup bulunmadığına dair 15 dakikada sonuç verebildiğini açıkladı.

Tronin, yeni cihaza ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Cihazın uygulanması için özel bir hazırlık gerekmiyor ve herhangi biri üzerinde, herhangi bir yerde test edilebiliyor.

* Cihaz, milyonlarca insanın güvenle kullandığı glukometrelere benzetilebilir.

* Mukus zarından bir test çubuğu ile örnek alınıp çözeltiye koyuluyor, daha sonra bu çözelti, reaksiyon karışımı ile birleştiriliyor.

* Bu, bir eğitimi olmayan herhangi bir uzman tarafından yapılabilecek basit bir işlem.

Diğer yandan Biyotıp Birliği'nin bağlı olduğu HealthNet Altyapı Merkezi'nin Müdürü Mariya Galyamova ise, numune cihazın şu anda test aşamasında olduğunu, ekim-kasım itibarıyla bir prototipin elde edilip sunulmasının planlandığını ifade etti.

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