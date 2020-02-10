Rusya: Hmeymim hava üssüne yönelik İHA saldırısını durdurduk!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Borenkov, yaptığı açıklamada, “9 Şubat akşamı, hava karardığında, Rus hava üssü Hmeimim’in hava savunması, militanlar tarafından kontrol edilen İdlib gerilimi azaltma bölgesinden silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan iki saldırıyı tespit etti ve püskürttü” ifadelerini kullandı.

Borenkov’a göre, ilk İHA üssün kuzeydoğusundan geldi ve Pantsir-S sistemi tarafından üsse 2 kilometre uzaklıkta durduruldu. İkinci İHA ise kuzeybatıdan geldi ve 6 kilometre uzaklıkta vurularak etkisiz hale getirildi.

Borenkov, herhangi bir kayıp veya maddi hasar yaşanmadığını belirterek, üssün her zamanki gibi çalışmaya devam ettiği bilgisini verdi.