Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya: İdlib’de üç yeni kontrol noktası açtık

Rusya Savunma Bakanı Suriye'nin İdlib vilayetinde sivillerin tahliyesi için üç yeni kontrol noktası açıldığını söyledi.

14:42 -
Haberler Dünya
Rusya: İdlib’de üç yeni kontrol noktası açtık

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada silahlı grupların kontrol ettiği İdlib vilayetindeki birçok sivilin kendilerine başvururak Suriye hükümetinin kontrolündeki evlerine dönmek istediklerini bildirdiklerini ifade etti.

Rus ordusu bölgeden ayrılmak isteyen sivillere izin verilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölge sakinleri, isyancılar ve diğer taraflar ateşkese duyulan güvenin çok düşük olmasına rağmen Türkiye’nin girişimlerinden sonra Rusya ve müttefiklerinin hava saldırılarını durdurduğunu bildirmişlerdi.

pazar Rusya Suriye Türkiye
Son güncelleme: 14:46 13.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more