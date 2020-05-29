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Rusya ile ABD arasında kriz yaratacak gelişme!

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının önünü kesmek için mücadele ettiğini duyurdu.

17:58 -
Haberler Dünya
Rusya ile ABD arasında kriz yaratacak gelişme!

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ülke sınırlarına yakın noktalarda Baltık Denizi ve Karadeniz'de ABD'nin B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve önlerinin kesilmesi için Su-27 ve Su-30 tipi savaş uçaklarının mücadele ettiğini duyurdu.

50'YE YAKIN HAVA ARACI TESPİT EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD ve NATO'ya ait 50'ye yakın hava aracının Baltık Denizi ve Karadeniz'de tespit edildiği, Mayıs ayı içerisinde Rus savaş uçaklarının 2 kez bu hava araçlarının önünü kestiği ifade edildi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu ‘önlemenin’ ardından, ABD bombardıman uçaklarının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları bildirildi. (DHA)

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Son güncelleme: 18:06 29.05.2020
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