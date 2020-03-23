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Rusya ile Esad arasında kritik İdlib görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib'deki son duruma ilişkin görüştü.

17:25 -
Haberler Dünya
Rusya ile Esad arasında kritik İdlib görüşmesi

Reuters’ta yer alan habere göre, görüşmede Rusya’nın Suriye’ye insanı yardımlarına devam etmesi, askeri desteğin sürmesi ve Rus uzmanların yardımıyla ülkedeki ekonomik gelişmelerin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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