Rusya ile Esad arasında kritik İdlib görüşmesi

Reuters’ta yer alan habere göre, görüşmede Rusya’nın Suriye’ye insanı yardımlarına devam etmesi, askeri desteğin sürmesi ve Rus uzmanların yardımıyla ülkedeki ekonomik gelişmelerin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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