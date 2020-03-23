Rusya ile Esad arasında kritik İdlib görüşmesi

Reuters&#8217;ta yer alan habere göre, görüşmede Rusya&#8217;nın Suriye&#8217;ye insanı yardımlarına devam etmesi, askeri desteğin sürmesi ve Rus uzmanların yardımıyla ülkedeki ekonomik gelişmelerin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.. İLGİLİ HABERİdlib&#039;de corona virüsü alarmı!. . İLGİLİ HABERİdlib&#039;de Türk askerinin düşmanı artık cihatçılar. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusya-ile-esad-arasinda-kritik-idlib-gorusmesi-5697757","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusya-ile-esad-arasinda-kritik-idlib-gorusmesi-5697757","pageType":"yazi","pageIdentifier":5697757,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Rusya ile Esad arasu0131nda kritik u0130dlib gu00f6ru00fcu015fmesi"});aip('newsArticle', {"identifier":5697757,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusya-ile-esad-arasinda-kritik-idlib-gorusmesi-5697757/","headline":"Rusya ile Esad arasu0131nda kritik u0130dlib gu00f6ru00fcu015fmesi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Be\\u015far Esad","Corona","Rusya","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/23/iecrop/idlib-reuterss_16_9_1584973516.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-03-23 17:25:21","datePublished":"2020-03-23 17:25:21","dateModified":"2020-03-23 17:25:21","info":"{"seo_news":"false"}"});