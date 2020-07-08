Rusya: Libya’da hiç Rus askeri yok

Libya'daki durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya şunları söyledi:

*Sayın başkan, bugün bir kez daha ülkemizin Libya'nın iç işlerine askeri müdahalede bulunduğu yönünde suçlamalar duyduk.

*Libya'daki çatışma bölgelerinde tek bir Rus askerin olmadığını defalarca bildirdik. Libya'daki silahlı çatışmalara katılan Rus vatandaşlara ilişkin de hiçbir güvenilir bilgi yok.

Sputnik’teki habere göre, “Ama bizi suçlayanlar dahil başka ülkelerin askerleri hakkında gerek doğuda gerek batıda olsun Libya topraklarında bulundukları yönünde bilgimiz var” diyen Nebenzya, bu gerçeğin, jeopolitik nedenlerden dolayı Moskova'nın Libya'daki iç savaşa müdahale ettiği yönünde yanlış izlenim yaratmaya çalışanları rahatsız etmediğini kaydetti.

Tarafsız olması gereken bazı BM temsilcilerinin de bu iftiraların içine çekildiğini dile getiren Nebenzya, “Özellikle de BM'nin Libya Misyonu Başkan Vekili Bayan Williams'ın bu iddiaları yaydığını öğrenince şaşırdık. Üst düzey bir BM temsilcisi için bu kabul edilemez” ifadesini kullandı.