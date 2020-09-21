Rusya: Nükleer silahlanma anlaşmasına hazır değiliz

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD ve Rusya arasındaki en son ana anlaşma niteliğindeki nükleer silahlanmayı sınırlandırma anlaşması olan New START’ı Washington tarafından belirlenen koşullar altında uzatmaya hazır olmadıklarını açıkladı.

Ryabkov’un açıklamasından önce ABD Başkanlığı’nın silah kontrolünden sorumlu Özel Temsilcisi Marshall Billingslea, bir Rus gazetesiyle yaptığı söyleşide Moskova’nın, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden önce anlaşmanın uzatılması konusunda ABD ile ortak bildiri kabul etmesi gerektiğini söylemişti.