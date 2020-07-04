Rusya, silah testleri radyasyonu artırıyor iddiasına yanıt verdi!

Batı basınında yer alan haberlerde Avrupa’nın kuzeyindeki bazı ülkelerdeki radyasyon seviyesinin ‘Poseidon’ ve ‘Burevestnik’ gibi Rusya’nın yeni nesil silah sistemlerinin testleri nedeniyle artmış olabileceği öne sürülmüştü.

Sputnik’e verdiği demecinde bu iddialara yanıt veren Sergey Ryabkov, “Çıkan haberlere elbette dikkat ettim. Bu, ilk değil ve son olmayacak. Gelecekte, geliştirmeye devam ettiğimiz nükleer dizginleme sistemleriyle ilgili olarak ABD’den hem yetkililerin hem de gizli kaynakların ağzından çok fazla dezenformasyon geleceğini göreceğiz” dedi.

Bu tür iddiaların tamamen dayanaksız olduğunu kaydeden Ryabkov, “Bu bir propaganda unsuru. Bu, ABD’nin özellikle Avrupalıların akıllarında, yaşananlar hakkında şüphe oluşturmak için ortaya koyduğu ortak çabaların bir parçası” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta basında haziran başında İsveç, Norveç ve Finlandiya nükleer ve radyasyon güvenliği kuruluşlarının Kuzey Avrupa üzerinde konsantre radyoaktif izotop miktarında hafif bir artış gözlemlediği bilgisi yer almıştı. Hollanda Çevre ve Sağlık Enstitüsü raporlarına göre de bu izotopların Rusya tarafından geldiği ileri sürülmüştü.

Bunun nedeninin de Rusya’nın batısındaki bir nükleer santralin yakıt hücresinin zarar görmesi olabileceği kaydedilmişti.

İskandinav ülkelerinde normalden fazla ancak zararsız miktarda radyoaktif izotop tespit edildiği iddialarının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Rusya’nın kendilerine bu durumu açıklayabilecek nükleer bir kaza yaşamadıkları bilgisini verdiğini duyurmuştu.

IAEA’nın açıklamasında herhangi bir nükleer kaza yaşamadığını bildiren ülkelerin sayısının 40’a çıktığı, bu ülkeler arasında Rusya’nın da yer aldığı belirtilmişti.

Rusya’daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom'dan yapılan açıklamada ise ülkenin kuzeybatısındaki iki nükleer santralin de normal olarak çalışmaya devam ettiği ve herhangi bir sızıntıya rastlamadıkları belirtilmişti.