Rusya ve İtalya’dan kritik Libya görüşmesi!

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, iki liderin Libya’da yaşanan süreçte krizin askeri yolla değil, ancak diyalog yoluyla çözülebileceği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Putin ve Conte’nin Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçiminin ardından yaşanan siyasi gerilimi ve sokak olaylarını da ele aldığı ifade edildi. İki liderin Belarus’un içişlerine yabancı ülkelerin müdahale etmemesi konusunda aynı görüştüğü olduğu aktarıldı. İHA

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