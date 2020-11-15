Rusya’da corona virüsü durmuyor

Rusya’da corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 22.572 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer güncel artış ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısının 1.925.825’e ulaştığını duyurdu.

Öte yandan yetkililer son 24 saat içerisinde 352 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya’da corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 33.186’ya çıktı.