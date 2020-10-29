Rusya’da corona virüsü kabusu tırmanıyor: Rekor sayı açıklandı

Dünya çapında 44 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Rusya’dan geldi… ABD, Brezilya ve Hindistan ile birlikte corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya’dan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 17.717 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Bu sayının pandeminin başladığı günden beri en yüksek seviye olduğu belirtilirken vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’da tespit edildiği belirtildi. Güncel veriler ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1.581.693’e çıktı.

Rusya’da yetkililer son 24 saat içerisinde 366 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 27.301 olduğunu duyurdu.