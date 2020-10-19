Rusya’da corona virüsü rekoru: En yüksek vaka sayısı açıklandı

Rusya´da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316’ya yükseldi. Açıklanan günlük vaka sayısı ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 179 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 24 bin 366´ya ulaştığını açıkladı.

Salgının başladığı günden beri özellikle mayıs ve haziran aylarında vaka sayısının ciddi bir artış gösterdiği Rusya’daki güncel verileri paylaşan yetkililer sadece başkent Moskova’da 5.376 insanda corona virüsü görüldüğünü açıkladı.

Resmi verilere göre Rusya, ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından vaka sayısı bazında dördüncü sırada yer alırken Covid-19’a bağlı ölüm sayısında da dünya sıralamasında 13’üncü sırada bulunuyor.